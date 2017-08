Dem Schreiwes no wier de spuenesche Geheimdéngscht an d'Police vun den USA gewarnt ginn, datt den IS Attentater zu Barcelona am Summer geplangt hat.

Den amerikanesche Geheimdéngscht hätt Spuenien schonn am Mee gewarnt, dass de Risk vun engem Attentat op der Ramblas zu Barcelona immens héich wär. Den amerikaneschen nationalen Anti-Terrorismus Zenter, fir deen notamment och d'FBI an d'CIA schaffen, hätt dem spuenesche Geheimdéngscht, der Police an dem katalaneschen Mossos d'Esquadra e präzise Message geschéckt.



An dem Schreiwes steet, dass Terrormiliz vum islamesche Staat Terrorattentater am Summer geplangt hat, dat op beléiften Touristenplaze uechter Barcelona, an ganz besonnesch op der Ramblas. Op d'Schreiwes echt ass oder net, gouf bis ewell nach net confirméiert. Weder de spuenesche Geheimdéngscht, nach den Inneministère wollten op d'Froe vun der Noriichtenagence AFP agoen. De 17. August huet een Dschihadist vum IS 14 Leit op der beléifter Strooss am Zentrum vu Barcelona mat an den Doud gerappt.