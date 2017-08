© Fabrice Balsamo

© Diego Jesus Lopez Cantos

© Alfred Effenberg

Och wann et a verschidde Kategorien agedeelt ass, si fir de Gesamtpräis all d'Fotoen zougelooss.Déigeet un de Fransous Fabrice Balsamo, deen an der Kategorie "Making Europe safer" ugetrueden ass. Hie war mat der Gendarmerie an engem EC145 Helikopter während enger Missioun am Kader vum Tour de France ronderëm de Mont St. Michel ënnerwee an huet dobäi dës spektakulär Foto gemaach.D'goung un de Diego Jesus Lopez Contos aus Spuenien, deen d'Poliziste bei enger Übung zu Toledo begleed huet. Nominéiert war seng Foto an der Kategorie "Practice makes perfekt".Aus der Kategorie "Freestyle" kënnt denAlfred Effenberg aus Éisträich. Hien huet e Polizist um Motorrad fotograféiert, deen, op déi fir Motorradsfuerer typesch Aart, en anere Motocyclist gréisst.Alleguer d'Policefotografen aus der Europäescher Unioun an de Länner, déi eng Kooperatioun mat Europol hunn, kënnen um Concours deel huelen.