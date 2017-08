Am Kampf géint Rebellen setzt déi syresch Regierung ëmmer méi dacks Streebommen an.

Aus engem Rapport, deen zu Genf verëffentlecht gouf, geet ervir datt 860 Leit a Syrien duerch dës perfide Waffen hiert Liewe verluer hunn. Weltwäit verduebelt sech d'Zuel vun den Doudesaffer, op 971. Vun der "Koalitioun géint Streebommen" heescht et, datt déi meescht Bommen, déi a Syrien agesat goufen, aus ale russesche Stocken kommen. Russland huet dat net dementéiert an huet just drop higewisen, datt Streebommen net géint Zivilisten agesat ginn.





Déi irakesch Regierung mellt si hätt d'Stad Tal Afar zeréck eruewert. Dat war eng vun deene leschten irakesche Stied, déi an den Hänn vun der Terrormiliz "Islamesche Staat" war.