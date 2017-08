Am Atomkonflikt mat Nordkorea hunn d'USA an hier Alliéiert hier militäresch Stäerkt demonstréiert an anengems mat méi strenge Sanktioune gedreet.

© afp

Amerikanesch a südkoreanesch Kampffligeren sinn iwwert der koreanescher Hallefinsel an d'Luucht gaangen.Russland huet d'USA doropshi virun engem Militärasaz gewarnt an och gemengt, datt nei Sanktiounen kontraproduktiv a geféierlech wieren.China huet Washington, London an Tokio - wéinst den eventuellen neie Sanktioune- virgehäit op engem destruktive Wee ze sinn an net genuch Wëlle fir en Dialog ze hunn.