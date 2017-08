© afp

Reform franséischen Aarbechtsmaart / Reportage Pierre Jans



De franséische Premierminister Edouard Philippe an d'Aarbechtsministesch Muriel Pénicaud hunn de Sozialpartner d'Reform en Donneschdeg de Mëtteg eng éischte Kéier am Detail presentéiert. Et wären Ännerungen, déi virun allem de klengen an de mëttelgrousse Betriber zegutt kéimen, heescht et vun der Regierung. Zil wär et déi franséisch Economie unzekuerbelen an de Chômage esou ze bekämpfen.

D'Reform vum Aarbechtsmaart ass ee vun den Haaptpilieren am Programm vum Emmanuel Macron. Et ass awer och e wichtegen Test fir de jonke President, deen an de jéngste Sondagen net gutt ofgeschnidden hat. Dass d'Reform gewot ass, dat weess och de franséische Premier Edouard Philippe. Fir hien ass d'Reform wuel ambitionéiert, awer och ausgeglach a gerecht.

Eent vun den gréisste Changementer betrëfft d'Kënnegungen. D'Indemnitéite fir net justifiéiert Kënnegunge kréien e Plafong. Et erhofft ee sech, dass et dem Patronat da méi einfach fält, Leit ee CDI ze ginn. Dofir ginn d'Entschiedegungen awer allgemeng an d'Luucht, betount d'Aarbechtsministesch Muriel Pénicaud.

De Sozialdialog ass een zweete grousse Pilier am Reformplang. Eng Mesure ass zum Beispill, dass Entreprisë mat manner ewéi 50 Salariéen ouni Syndikater mat hirem Personal iwwer d'Aarbechtskonditiounen negociéiere kënnen. Déi dräi grouss Personalvertriedungen a Frankräich sollen elo zesummegeluecht ginn. Iwwerdeems gëtt gekuckt, dass méi Decisiounen um Niveau vun den Entreprisë selwer geholl ginn, amplaz um Niveau vum ganze Secteur. D'Syndikater si skeptesch. A spueren net mat Kritik un der geplangter Reform.