61,5 Millioune Bierger sinn haut an Däitschland opgeruff den 19. Bundestag ze wielen. Vun de Moien 8 Auer un sinn d'Wahllokaler uechter Däitschland op a schonn laang net méi waren d'Resultater sou schwiereg virauszesoen, wéi bei dëse Wahlen. Wéi et ausgeet, wäert och vill vun der Wahlbedeelegung ofhänken, déi och während der Ära vum Angela Merkel ëmmer nees gefall sinn. Vu 77,7 Prozent 2005 op 71,5 Prozent 2013.





D'Annick Goerens iwwer d'Stëmmung zu Berlin



© RTL Télé Lëtzebuerg / Jeannot Ries

D'Journalistin Annick Goerens ass haut fir den RTL am Wahlbezierk Berlin Mitte ënnerwee a war de Moien am Wahllokal 207, fir de Bols bei den däitsche Bierger ze fillen. Schonn do ass et him opgefall, wéi vill eeler Leit de Wee an d'Wahllokal fannen. An effektiv, een Drëttel vun de wahlberechtegte Bierger ass iwwer 60 Joer al a just ee vu 7 ass ënner 30. Däitschland huet am Duerchschnëtt eng vun den eelste Populatiounen op der Welt, just Japan a Monaco si „méi al“.D'Leit goufen an de leschten Deeg immens vill, vun alle Säiten, mobiliséiert, fir wielen ze goen. Och dat huet een de Moien gespuert. Quasi all Wieler huet eis confirméiert, dass e just kënnt fir, dass seng Stëmm net „verluer“ geet.D'Wahlbüroe si bis 18 Auer op. Duerno ginn et direkt déi éischt Héichrechnungen, déi sech dann am Laf vum Owend ëmmer méi confirméieren.Den Ament weisen d'Sondage jo e ganz klore Virdeel fir déi aktuell CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ma dat heescht net onbedéngt, dass sech déi Konservativ doriwwer wäerte freeën. Si hunn nämlech an de Sondagen, par Rapport zu den leschten Wahlen, vill Stëmm agebousst. E Rekord-Resultat, wéi 2013 mat 41,5 Prozent, ass nämlech éischter onwahrscheinlech.D'SPD gehéiert zu de grousse Verléierer vun dësem Wahlkampf. D'Euphorie, mat där de Martin Schulz gestart ass, ass iwwer d'Méint verpufft an elo kéint et sinn, dass d'Sozialdemokrate souguer ënner 23 Prozent falen. Dat wier dat schlechste Resultat zanter 1949.Och déi Gréng stéisst ëmmer méi un hir Grenzen. Virun e puer Joer goufe si nach als „ nei Vollekspartei“ gelueft, mëttlerweil no villen interne Streidereien, kënne si mol net méi op hiren eigentlech gréngen Themen, wéi d'Klima oder de rezenten Dieselskandal, bei de Wieler punkten.Déi Lénk bewege sech och zanter Joren um nämmlechte Fleck an hänken tëscht hirer Ideologie an där vum Bierger gefuerderter Realpolitik fest.Domat gehéiert eigentlech d'FDP zu den Haaptgewënner vun dësem Wahlkampf. D'Partei huet mat hirem charismateschen Zuchpäerd, dem Christian Lindner, wuel de richtege Punkt bei de Leit getraff. Mat engem neie Programm an engem neien Image kéinte si nom Katastrophejoer 2013 ënnert dem Philipp Rösler, elo mam Christian Lindner nees an de Bundestag anzéien. Deemno wéi vill déi Liberal gewielt ginn, kéinte si eng reell Optioun fir d'Angela Merkel als Koalitiounspartner duerstellen. D'Fro bleift natierlech, ob si duerno och liwwere kënnen.Déi rietspopulistesch Partei „Alterative für Deutschland“ muss een, wuel oder iwwel, als gréisste Gewënner vun dësem Wahlkampf bezeechnen. Natierlech muss een d'Resultater vun den Owend ofwaarden, ma elo scho schéngt kloer ze sinn, dass si de Sprong an de Bundestag packen.

