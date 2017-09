D'Frauke Petry op der Bundespressekonferenz



Domadder huet d'Frauke Petry, déi bis viru kuerzem nach d'Gesiicht vun der ëmstriddener Partei war, déi aner AfD-Memberen ëm den Dësch kal erwëscht.Dem Porte-Parole Jörg Meuthen konnt sech just fir der Politikerin hiert Verhalen entschëllegen. Fakt ass, nëmmen e puer Stonnen nom historesche Succès vun der Alternative für Deutschland, huet sech de Konflikt an der Partei esou zougespëtzt wéi nach ni.D'Frauke Petry wëll virleefeg als onofhängeg Kandidatin am Bundestag sëtze fir Zitat déi "verstänneg Iddien" no vir ze bréngen.