No der Wahl: Den AfD-Schock (25.09.2017) De Jeannot Ries mat villen Andréck vu Berlin um Dag no der Bundestagswahl.

Andréck vu Berlin mat enger Aschätzung vum Lëtzebuerger Ben Büchler, Anästhesist an der Universitéitsklinik Charité, mat engem Bléck an d'Press, mat Andréck vun de Protester géint d'AfD a mam AfD-Optrëtt um Méindeg, op deem et direkt zu engem Eklat koum.D'Stëmmung an Däitschland ass no dëser Wahl gereizt.