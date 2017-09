Den aktuellen däitsche Finanzminister Wolfgang Schäuble soll nächste Bundestagspresident ginn, heescht et an Uniounskreesser.

Domadder wier op der enger Säit de Wee fräi, fir der FDP an de Koalitiounsgespréicher mat deem Portefeuille entgéintzekommen. Parallel gesäit een am Schäuble dee richtege Mann, fir d'Populiste vun der AfD mat hire Provokatiounen an der Gitt ze halen.