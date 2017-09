© Steil-TV

En Zeien hat sech e Mëttwoch bei der Police gemellt, dat nodeems en eng doudeg Persoun an der Musel op Héicht Schweich-Issel gesinn hat. D'Pompjeeën hunn d'Läich gebuergen.D'Kripo vun Tréier an d'Police Inspektioun vu Schweich hunn e Mëttwoch am Nomëtteg matgedeelt, dass et sech bei der Läich ëm den 88 Joer ale Mann handelt, deen zanter e Méindeg vermësst ginn ass.Indicen op eng Friemawierkung ginn et keng.