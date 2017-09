Referendum a Katalounien (30.09.2017) E Sonndeg stëmmen d'Katalounen iwwert hir Onofhängegkeet of.

De Muechtkampf tëscht der spuenescher an der katalanescher Regierung schéngt sech zouzespëtzen. D'spuenesch Police huet e Samschdeg am Nomëtten 1.300 Wahlbüroen uechter Katalounien ofgespaart. Unhänger vun der Onofhängegkeetsbeweegung, dorënner ganz vill Studenten, haten eng Partie vun dëse Büroe besat.



De spuenesche President Mariano Rajoy ass mam Referendum iwwerhaapt net averstanen, well dësen illegal wär. De Gros vun de Katalanesche Bierger wënscht sech e richtege Referendum. An der Fro vun der Onofhängegkeet sinn d' Katalanen sech awer net all eens. Dacks sinn et perséinlech Grënn, déi iwwer ''Jo'' oder ''Nee'' entscheeden. Aner Leit nach si géint d'Onofhängegkeet, stëmmen awer elo awer mat ''Jo'', fir hiren Desaccord mam Verhale vun der Regierung matzedeelen.



D'spuenesch Regierung probéiert de Referendum jo mat bal alle Mëttelen ze verhënneren. Ob de Referendum ofgehale ka ginn, ass den Ament nach onkloer. Genee ewéi d'Resultat vum Vote. An och wat d'Konsequenze vun engem positive Vote fir d'Onofhängegkeet ugeet, kann een den Ament just spekuléieren.