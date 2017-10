© AFP

De presuméierten Attentäter huet op der Gare Saint-Charles "Allahu Akbar" gejaut, also Gott ass grouss, ier hien d'Leit attackéiert huet an du vun Zaldoten ugeschoss gouf.Éischten Informatiounen no hat et geheescht, dass den Attentäter no der Attack erschoss gi wär, deem soll elo awer net esou sinn.D'Police huet d'Bierger vu Marseille opgeruff de Quartier ronderëm d'Gare ze evitéieren.Weider Detailer feelen nach.