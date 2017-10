© AFP

Do virdrun hat de Regionalpresident d'Onofhängegkeet vu Katalounien reklaméiert. "Mir hunn d'Recht gewonnen, een onofhängege Staat ze hunn", sot hien zu Barcelona. Wéi et vun der katalanescher Regierung heescht, huet awer nëmmen d'Halschent vun deenen 5,3 Millioune Wahlberechtegten hir Stëmm ofginn. Am Ganze wieren 2,26 Millioune Stëmmziedel gezielt ginn.



D'Regionalregierung hat de Referendum, trotz engem geriichtleche Verbuet, duerchgezunn. Déi spuenesch Police ass deels ganz brutal géint Bierger virgaangen, déi ofstëmme wollten. Engem leschte Bilan no goufen iwwer 840 Mënsche blesséiert.



Nom Referendum hunn Dosende vu Gewerkschaften an aner Organisatiounen fir en Dënschdeg zu engem Generalstreik opgeruff. Well d'Rechter an d'Fräiheete vun de Katalanen uerg mat Féiss getrëppelt goufen, soll an där ganzer Regioun d'Aarbecht néiergeluecht ginn, sou d'Initiateure vum Generalstreik e Sonndeg den Owend an engem Statement. De spuenesche Premierminister Rajoy huet iwwerdeems den Asaz vun der Police verdeedegt an nach eemol däitlech gemaach, dass de Referendum net valabel ass.



"Den Här Juncker muss intervenéieren", sou d'Fuerderung vum SPD-Fraktiounschef Axel Schäfer. Den däitsche Politiker huet den EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker opgefuerdert de spuenesche Konflikt ëm d'Onofhängegkeet vu Katalounien zur Chefsaach ze maachen. Hie misst op Barcelona a Madrid fueren, fir d'Leit un een Dësch ze bréngen, sou den Axel Schäfer géintiwwer der Dpa. Et wier elo d'Aufgab vun der EU-Kommissioun eng weider Eskalatioun a Spuenien ze verhënneren.



De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn sot e Sonndeg den Owend am RTL-Interview, dass et an enger Demokratie misst méiglech sinn seng Meenung ze soen, zum Beispill via Referendum iwwert seng Onofhängegkeet. De Problem wär an dësem Fall, dass 2 Bléck openeegetraff sinn an net negociéiert gouf. Dat hätt zu Gewalt an zu engem Blockage gefouert. Den eenzege Liichtbléck wär, sou nach de Jean Asselborn, wa béid Säiten elo d'Europäesch Unioun géifen aschalten fir ze hëllefen ze negociéieren, an esou a Richtung méi Autonomie a méi Demokratie ze goen.



