Den Nobelpräis an der Medezin geet un 3 US-Wëssenschaftler, wéinst hirer Fuerschung iwwert d'cicardianesch Auer, also d'biologesch Auer vum Mënsch.

© AFP Archivbild

Zu Stockholm gëtt vun e Méindeg u bekannt gemaach, wien dëst Joer mam Nobelpräis geéiert gëtt. Optakt mécht den Nobelpräis an der Medezin. Dee geet un 3 Fuerscher aus Amerika, fir hir Aarbechten zur Funktioun vun der "cicardianescher Auer". Ausgezeechent ginn de Jeffrey Hall, de Michael Rosbash an de Michael Young.En Dënschdeg an e Mëttwoch gëtt de Jury d'Laureaten fir Physik a Chimie bekannt. D'Auszeechnung ass mat ronn 940.000 Euro dotéiert.E Freideg ass et dann zu Oslo um Friddensnobelpräis. An 8 Deeg ass de Präis fir Wirtschaft drun. Wéini de Literaturnobelpräis bekannt gemaach gëtt, steet nach net fest. Déi weltwäit wichtegst Auszeechnungen sinn all Kéiers mat 9 Millioune schwedesche Krounen dotéiert.