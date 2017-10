Den Nobelpräis an der Physik geet un 3 US-Fuerscher, dat fir hiren éischten direkte Beweis, datt am Weltall Gravitatiounswellen entstinn. Dat gouf um Dënschdeg kuerz viru Mëtteg zu Stockholm annoncéiert.E Mëttwoch ass et un der Chimie, an e Freideg ass et dann zu Oslo um Friddensnobelpräis.Déi weltwäit wichtegst Auszeechnungen sinn all Kéiers mat 9 Millioune schwedesche Krounen dotéiert.