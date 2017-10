D'Marilou Danley gouf mat Hëllef vun dësem Bild an den USA gesicht.

Net datéiert Foto vum Stephen Paddock. © AFP

Hien hat aus dem 32. Stack erof op d'Visiteure vun engem Open-Air Concert geschoss. 59 Mënsche si gestuerwen, iwwer 500 goufe blesséiert. Antëscht ass seng Liewenspartnerin vun de Philippinen an d'USA geflunn. Si soll do vun de Beamte gehéiert ginn. Déi 62 Joer al Fra ass an der Nuecht op e Mëttwoch zu Los Angeles ukomm. D'Police erwaart sech vun hir wichteg Informatiounen.De Paddock hat hier virun der Dot 100.000 Dollar iwwerwisen. Donieft hätt hien an de leschte Wochen ronn 10.000 Dollar pro Dag verspillt, sou d'Enquêteuren. Iwwert d'Motiv vum Täter gëtt weiderhi spekuléiert. Wéi et heescht, hätt d'Police scho Fortschrëtter gemaach, mä nach keng komplett Äntwerten.Iwwert d'Motiv vum Täter gëtt weiderhi spekuléiert. Dschihadistemiliz vum sougenannten Islamesche Staat hat d'Dot revendiquéiert an erkläert, de Mann kéim aus hire Reien. Dës Theorie gesinn d'Enquêteuren awer éischter skeptesch. Eent schéngt sécher ze sinn, de Stephen Paddock war weder Sympathisant vun enger Terrororganisatioun, hie war och kee politeschen oder reliéise Fanatiker. Den amerikanesche President huet den Täter als krank a wahnsinneg bezeechent. Op säi Kont ginn 59 Doudeger an iwwer 500 Blesséierter. An engem vu sengen Haiser goufe 19 Waffen, e puer Dausend Schoss Munitioun a Sprengsätz fonnt.

Den Donald Trump zu Las Vegas

Dräi Deeg nom Massaker zu Las Vegas gëtt den US-President Donald Trump e Mëttwoch am Bundesstaat Nevada erwaart. Hie kënnt mat Vertrieder vun der Police a Familljemembere vun den Affer zesummen.