Mat hirer Intentioun, an den nächsten Deeg d'Onofhängegkeet ze proklaméieren, géif d'Regierung zu Barcelona déi economesch a sozial Stabilitéit vu Katalounien a vu ganz Spuenien op d'Spill setzen, sou de Monarch en Dënschdeg den Owend an enger Televisiounsusprooch. D'Regionalregierung géif d'Gesetzer net respektéieren.



De Chef vun der Regionalregierung a Katalounien, Carles Puigdemont, wëll jo an e puer Deeg d'Onofhängegkeet vun der Regioun deklaréieren. Seng Regierung géif Enn der Woch oder Uganks nächster Woch handelen, sou de Puigdemont an engem Interview op der BBC. Sollt déi spuenesch Regierung intervenéieren, wiert dëst ee Feeler, deen alles ännert.



No Donnéeë vun der Regionalregierung hu beim Referendum 90% vun de Wieler fir eng Trennung vu Spuenien gestëmmt. De Vote gouf vun der Zentralregierung zu Madrid als illegal bezeechent.







E puer Dausend Leit waren en Dënschdeg op d'Stroosse gaangen, fir géint d'Policegewalt während dem Referendum ze protestéieren. Autobunne goufe blockéiert, Schoulen a Geschäfter waren zou. Zu Barcelona hate sech, den Informatioune vun der Police no, ëm déi 700.000 Leit versammelt.



D'Europaparlament debattéiert iwwerdeems e Mëttwoch iwwert de Konflikt ronderëm den Onofhängegkeetsreferendum a Katalounien a seng méiglech Konsequenzen. D'Europadeputéiert wëllen awer och iwwert d'Reaktioun vun der spuenescher Police diskutéieren. Dës war e Sonndeg deelweis mat Gewalt géint Demonstrante virgaangen.



Dass eng Resolutioun ugeholl gëtt, ass net geplangt. D'EU hat sech virum Referendum gréisstendeels aus dem Sträit erausgehalen. No den Affrontementer e Sonndeg hat si awer béid Säiten zu engem Dialog opgeruff.