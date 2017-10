© AFP Archivbild

Dëst Joer sinn 215 Persounen an 103 Organisatiounen nominéiert. Eventuell a Fro kéimen déi zwee Architekte vum Atomofkommes mam Iran. Et sinn dat d'EU-Diplomatiecheffin Federica Mogherini an den iraneschen Ausseminister Sarif. Wéi et aus dem Friddens-Fuerschungsinstitut zu Oslo heescht, wier et ganz wichteg, wéinst den aktuelle Spannungen mat Nordkorea Initiativen ze ënnerstëtzen, déi sech géint d'Entwécklung an d'Verbreede vun Atomwaffen asetzen.



Weider Favoritte fir de Friddensnobelpräis sinn de kongoleseschen Dokter Denis Mukwege, de saudiarabesche Blogger a Mënscherechtsaktivist Raif Badawi, deen am Prisong sëtzt, déi syresch Wäisshelmer oder nach den Edward Snowden, dee geheim Iwwerwaachungsprogrammer un den amerikanesche Geheimdéngscht NSA an un d'Medie weidergeleet huet.



D'lescht Joer war de kolumbianesche President Juan Manuel Santos mam Friddensnobelpräis ausgezeechent ginn. Hien hat sech laang dofir agesat, dass deen iwwer 50 Joer laange Biergerkrich a sengem Land endlech konnt ofgeschloss ginn.