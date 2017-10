Nach ëmmer protestéieren a villen Deeler vu Spuenien d'Leit géint d'Policegewalt um Dag vum Referendum. © AFP

Dat soll e Vertrieder vun der Regionalregierung dem Noriichtesender BBC gesot hunn.En Donneschdeg hat d’Geriicht decidéiert, datt d’Regionalregierung net fir eng Parlamentssëtzung dierft zesummekommen.

Éischt Konsequenzen

Déi éischt Banken zéien hir Konsequenzen aus der Katalounien-Kris. Déi spuenesch Bank Sabadell huet decidéiert, hire Siège an déi spuenesch Hafestad Alicante un der Costa Blanca ze verleeën. Et handelt sech ëm déi fënneftgréisste Bank a Spuenien. Den Aktiëcours vun der Bank war wéinst der Kris staark gefall. Déi spuenesch Zentralregierung wëll no Informatioune vun Insider en Dekret op de Wee bréngen, dat den Entreprisen et soll erliichteren, sech aus Katalounien zeréckzezéien.Spuenesch Medie mellen, dass elo nach weider Banke kéinten nozéien.