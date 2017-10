© Police vun Tréier

Wéi d'Kripo vun Tréier e Freideg matdeelt, géif et sech mat 90Kilogramm Marihuana, dee fir de regionale Stroosseverkaf virgesi war, ëm déi gréisste Quantitéit handelen, déi bis ewell zu Tréier sécher gestallt gouf.An enger gelounter Garage konnt den Haaptverdächtegen, no wochelaangen intensiven Ermëttlungen am Ëmfeld vum Mann, gepëtzt ginn. eng Spezialunitéit hat, op Uerder vum Parquet Tréier, den Auto vum 39 Joer ale Verdächtegen am Zentrum vun Tréier gestoppt an de Mann gouf nach op der Plaz verhaft. Säi presuméierte Kompliz, e Mann vun 23 Joer, gouf op senger Aarbechtsplaz festgeholl.Bei der spéiderer Perquisitioun an de Wunnengen, respektiv de Geschäftsraim vun de Männer hunn d'Ermëttler déi 90 Kilo Marihuana an enger Garage fonnt, déi extra fir d'Lagerung vun den Drogen gelount gi war. Och am Keller goufe Reschter vu Betäubungsmëttel a Verpackungsmaterial fir den Handel mat Drogen sécher gestallt.Der Kripo Tréier no, hätten d'Päck Marihuana e Wäert vu ronn 700.000 Euro, wa se am Stroossenhandel verkaf gi wieren.Béid Männer koume virun d'Amtsgericht Trier an duerno an de Prisong.