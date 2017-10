Och a Costa Rica huet den Nate fir Schued gesuergt.

De Stuerm "Nate" huet Wandspëtzte vu bis zu 120 Kilometer an der Stonn a soll elo iwwert de Golf vu Mexiko zéien an e Samschdeg den Owend oder e Sonndeg de Moie fréi als Hurrikan vun der Kategorie 1 an den USA op Land treffen.D'Autoritéite vun New Orleans am US-Bundesstaat Louisiana hunn eng Ausgangsspär ausgeruff, wéinst Iwwerschwemmungsgefor soll et och zu Evakuéierunge kommen.A Mëttelamerika huet den Tropestuerm scho schwéier Schied hannerlooss. D'Zuel vun den Doudesaffer ass do op 28 geklommen. Am stäerkste betraff waren Nicaragua mat 13 a Costa Rica mat 10 Doudesaffer. Eng ganz Partie Mënsche ginn nach vermësst. Am Honduras besteet weider Iwwerschwemmungsgefor wéinst staarkem Reen.