E Walhai a Mexiko

E Freideg huet déi mexikanesch Ëmweltministesch annoncéiert, datt een an Zukunft op de Revillagigedo-Inselen och net méi fëschn duerf. Doduerch soll deen héchste Schutz fir dëst Ierwe vun der Mënschheet garantéiert ginn. Och Hotelle gi verbueden.D'Revillagigedo-Insele sinn en Archipel vu 4 klengen Inselen am Pazifeschen Ozean, also virun der mexikanescher Westküst, eng 400 Kilometer vu Cabo San Lucas ewech. Si stinn zanter 2016 op der Unesco-Lëscht a si bekannt fir hir vill Zorte vun Déieren, dorënner virun allem Vigel.Am Mier ëm d'Inselen hale sech och Risemantaen, Walen, Delfinen a Walhaien op.Heiansdo ginn d'Inselen dofir och als mexikanesch Galapagos bezeechent.