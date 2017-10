Et sinn elo ongeféier zwee Méint hier, datt déi schwedesch Journalisten Kim Wall gestuerwen ass. Si gouf héchstwahrscheinlech ëmbruecht.

De Madsen am Gespréich mat der Police.

Déi dänesch Police deelt um Samschdeg mat, datt elo och de Kapp an d'Been vun der schwedescher Journalistin Kim Wall fonnt goufen.Si war viru knapp zwee Méint, no engem Interview mam däneschen U-Boot-Konstrukteur Peter Madsen, verschwonn. Dee steet am Verdacht, déi 30 Joer al Fra ëmbruecht ze hunn, streit dat awer nach ëmmer of. Den Interview war op engem U-Boot vum Madsen (46).De Porte-Parole vun der Police zu Kopenhagen sot, d'Police hätt och eng Tut mat dem Gezei vun der Journalistin fonnt an eng Tut mat weideren Deeler vun der Läich.D'Geriichtsmedezin huet dann och antëscht - ouni Zweiwel - confirméiert, datt et sech dobäi ëm stierflech Iwwerreschter vum Kim Wall handelt.Hiren Torso war den 21. August am Waasser an der Géigend vu Kopenhagen fonnt ginn.D'Kim Wall war den 10. August mam Peter Madsen op deem sengem U-Boot "UC3 Nautilus" ënnerwee, fir e Reportage iwwert hien ze schreiwen. Dobäi wier si bei engem Accident ëmkomm - eng 70 Kilogramm schwéier Dier aus Metall wier op se gefall, d'Fra wier op der Plaz dout gewiescht, esou de Madsen. A Panik hätt hien d'Läich an d'Waasser gehäit, awer ouni se ze zerstéckelen.De Parquet gleeft dem Madsen awer net. Deen U-Boot-Bauer, en "Tüftler", steet ënner Mordverdacht an ass an Untersuchungshaft. E soll och psychiatresch ënnersicht ginn.Wéi d'Journalistin den 10. August net heemkoum, huet hire Frënd si als vermësst gemellt. Och d'U-Boot war deen Ament verschwonnen. Déi dänesch Navy huet d'Nautilus schliisslech 50 Kilometer südlech vu Kopenhagen kënne lokaliséieren.