Awunner zu Barcelona demonstréieren fir d'Eenheet vu Spuenien. © AFP

De spuenesche Premierminister Mariano Rajoy bleift stur. Zéngdausende vu Leit sinn e Samschdeg op d'Stroosse gaangen an hu vun der spuenescher an der katalanescher Regierung Dialogbereetschaft gefuerdert. De Mariano Rajoy bleift allerdéngs bei senger haarder Linn. "Spuenien gëtt net gedeelt an déi national Eenheet bleift erhalen", sot hien e Samschdeg den Owend spéit an engem Interview mat der Zeitung "El Pais". Et géif een all konstitutionell Instrumenter notzen, fir dat och ze assuréieren. De spuenesche Premier schléisst och net aus, den Artikel 155 vun der Verfassung ze applizéieren a Katalounien d'Autonomie ewechzehuelen. D'Regierung zu Madrid géif dee Moment a Katalounien d'Kontroll iwwerhuelen.E Sonndeg sinn och nees Demonstratioune geplangt. Zu Barcelona hu sech ronn 350.000 Leit zesummefonnt, déi géint d'Onofhängegkeet vu Katalonien demonstréiert hunn. An enger Riet huet de Schrëftsteller Mario Varagas Llosa, dee mam Literaturnobelpräis ausgezeechent gouf, gesot, datt déi spuenesch Demokratie all Form vun "Onofhängegkeetsverschwörung" géif iwwerstoen.De katalanesch Regierung kéint en Dënschdeg d'Onofhängegkeet proklaméieren. Dee Moment wëll de Chef vun der Regionalregierung Carles Puigdemont am Parlament zu Barcelona iwwert déi aktuell politesch Situatioun schwätzen. Ob hien dee Moment effektiv d'Onofhängegkeet deklaréiert oder just driwwer informéiert, wéi seng Regierung weider wëll virgoen, ass net gewosst.