Bis zu 15 Joer Prisong fuerdert den tierkesche Parquet fir 11 Mënscherechtsaktivisten. Den tierkeschen Inhaftéierte gëtt virgeworf, datt si eng "Terrororganisatioun" ënnerstëtzen.9 vun de Persoune kommen aus der Tierkei, dorënner d'Directrice vun Amnesty International an der Tierkei Idil Eser an hire CEO Taner Kilic. Den däitsche Peter Steudtner gouf verhaft, wéi hien e Seminaire fir Mënscherecht gehalen huet. Den 11. Mann, dee viru Geriicht steet, ass de schwedeschen Informatiker Ali Ghravi.De Peter Steudtner gouf verhaft, well hien, wéi den tierkesche President erkläert huet, e "Spioun vun Däitschland" soll sinn. De selwechte Virworf hat den Erdogan schonn am Februar géint den Deniz Yücel, en däitsche Journalist, geriicht.Den däitsche grénge Politiker Özdemir huet d'Tierkei schonn e puer Mol opgefuerdert, datt een déi Prisonéier, déi aus politesch motivéierte Grënn inhaftéiert goufen, respektiv déi "tierkesch Geiselen", wéi den Özdemir si nennt, misst fräiloossen. De grénge Politiker gëllt als Kandidat fir de Poste vum Ausseminister, sollte sech d'CDU/CSU, die Grünen an d'FDP op eng Koalitioun kënnen eenegen.