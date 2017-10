Och 50 Joer no sengem Dout: den "Ché" faszinéiert weider (09.10.2017) De Revolutiounsleader Ernesto Ché Guevara ass viru 50 Joer higeriicht ginn.

Den Dout vum Revolutiounsleader 1967 hat d'Danielle Kies deemools staark beréiert. Si war zu deem Ament 15 Joer al an huet sech vun do un fir de Personnage begeeschtert, bis haut.Si a vill aner Mënschen op der Welt si vum Ché faszinéiert, well e sech fir déi Schwaach an der Gesellschaft agesat hätt, an dann hätt de Mann och vill Charisma gehat an dobäi nach gutt ausgesinn, seet d'Danielle Kies.