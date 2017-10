De Streik an der Fonction Publique riskéiert um Dënschdeg, wäit Deeler a Frankräich broochzeleeën.Ë. a. am Fluchverkéier ass mat massive Problemer ze rechnen.Donieft streiken och Mataarbechter vun der Post, souwéi Schoulen, Spideeler a Bibliothéiken.Landeswäit sinn 130 Protestaktioune geplangt, déi gréisst en Dënschdeg de Mëtteg um 14 Auer zu Paräis. D'Protester riichte sech géint dee geplangten Ofbau vun 120.000 Aarbechtsplazen. Donieft wëll d'Regierung vum President Macron d'Gehälter am ëffentlechen Déngscht afréieren. Mat dësem Aschnëtt wëll den Emmanuel Macron d'EU-Defizitgrenz vun 3 Prozent fir d'éischte Kéier zanter 10 Joer nees respektéieren.

Frankräich ass bereet, an den nächsten zwee Joer 10.000 Flüchtlingen opzehuelen. Dëst huet de franséische President annoncéiert. Dem Inneminister Gérard Collomb no sollen 3.000 Flüchtlingen aus dem Niger an dem Tschad kommen, de Recht aus der Tierkei, dem Libanon a Jordanien. Frankräich an aner EU-Länner hate sech Enn August bereet erkläert, Flüchtlingen aus Afrika ee legale Wee fir an Europa opzemaachen. Am Géigenzuch soll déi illegal Migratioun gestoppt ginn.