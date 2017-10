© AFP

Virsiichteg Annonce aus Katalounien. De Premier vun der katalanescher Zentralregierung Carlos Puigdemont huet en Dënschdeg den Owend virum Parlament zu Barcelona gefrot, datt d'Onofhängegkeetsprozedure vu Katalounien sollt ausgesat ginn an d'Hand fir Verhandlungen ausgestreckt. Katalounien gëtt sech an der ganz ugespaanter Situatioun also dialogbereet. D'Europäesch Unioun misst sech onbedéngt abréngen. De Carlos Puigdemont huet an engems kloer op d'Resultat vum Referendum verwisen.

Et wier een net verréckt, et hätt een näischt géint Spuenien, et wéilt ee just verstan ginn a seng Meenung ausdrécken. Katalounien hätt duerch de Referendum d'Recht kritt datt op d'Regioun gelauschtert gëtt, sot de Carlos Puigdemont. De Politiker, dee vehement fir en Ofsplécke vu Katalounien vu Spuenien antrëtt, huet vun engem historeschen Ament geschwat. De Carlos Puigdemont huet op en neits d'Policegewalt géintiwwer de Bierger am Kader vum Referendum den 1. Oktober kritiséiert.



D'Meenung vun all de Leit, déi beim Referendum matgemaach hunn, misst respektéiert ginn, sou de katalounesche Regierungschef. Am, fir Spuenien illegale, Referendum hate sech méi wéi 90 Prozent vun de Leit fir eng onofhängeg Autonomieregioun Katalounien ausgeschwat, deem Wëlle wéilt déi katalounesch Regierung och nokommen. Katalounien soll en eegene Staat a Form vun enger Republik ginn.



D'Bedeelegung vun e Wieler louch bei nëmmen 42 Prozent. De katalounesche Regionalleader seet sech awer weider bereet, fir ze verhandelen. Et wier wichteg, datt d'Tensiounen a Katalounien reduzéiert ginn.



Spuenien wëll net verhandelen



Kuerz virun der Ried vum katalounesche President huet Spuenien annoncéiert, datt een net mam Carles Puigdemont verhandele géif. Och net am Fall wou international Vermëttler dobäi wieren. Fir d'Regionalregierung zu Barcelona dogéint wier et kee Problem, sech mat Spuenien a Vermëttler un een Dësch ze setzen. Weider huet Madrid gedréit, fir d'Regionalregierung z'entmuechten an esou Katalounien seng Deel-Autonomie ewechzehuelen.

De spuenesche Premier Mariano Rajoy adresséiert sech muer un d'Bierger an d'Biergerinnen a Spuenien.

Buergermeeschtesch vu Barcelona géint Ofspaltung

D'Buergermeeschtesch vu Barcelona, Ada Colau, huet sech géint eng eesäiteg Onofhängegkeetserklärung vu Katalounien ausgeschwat. Si huet virun enger Gefor fir de sozialen Zesummenhalt gewarnt. Donieft huet si een Appell un de spuenesche Premier Mariano Rajoy gemaach, d'Police, déi hien a Katalounien geschéckt huet, nees ofzezéien. Och dierft de Rajoy déi katalanesch Institutiounen net entmuechten.

