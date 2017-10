© ITLF

Ee vun de Chauffeuren huet d'Ongléck net iwwerlieft. Wéi de Républicain Lorrain, schreift hat hien d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer a krut d'Leitplank ze paken a gouf dunn an en aneren Auto geschleidert. Den Automobilist ass an d'Leitplanken an der Mëtt vun der Autobunn geroden a gouf vun engem Auto erfaasst wéi en aus sengem Gefier erausgeklommen ass. De Mann vu 57 Joer vu Metz ass op der Plaz gestuerwen.



Zwee weider Chauffeure goufe liicht blesséiert. Den Accident ass matzen am Beruffsverkéier géint 6.30 Auer de Moie geschitt. Bis an de spéide Moien eran goufe Problemer am Trafic.



