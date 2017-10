Dat huet an Däitschland ee Geriicht decidéiert. Am August 88 hat hien mat engem Kompliz no engem ratéierte Bankiwwerfall Geisele geholl, mat deene se 3 Deeg op der Flucht waren, an während deem souguer Interviewe ginn an, nieft der Press och d'däitsch Police blaméiert hunn. D'Gladbeck-Affaire hat een dramatescht Enn. D'Brigangen haten zwou Geiselen erschoss. Ee Policebeamten war déidlech accidentéiert an eng Rei Leit ware blesséiert ginn.