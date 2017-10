© Steil-TV

Am Ganze goufe 5 Leit blesséiert, dorënner 1 Kand.Déi lokal Police hat am Ufank vun 2 blesséierte Kanner geschwat. Wéi sech awer spéider erausgestallt huet, gouf vun den 2 Kanner just e 4 Joer aalt Kand verwonnt.Wéi et zum Accident koum, ass den Ament net gewosst. De Materialschued ass héich. Déi 6 Persoune koumen an e Spidol.Op der Plaz war de Rettungshelikopter vun der Air Rescue, sou wéi e puer Ambulanzen an d'Police.D'B419 zu Palzem war fir ronn eng Stonn a béid Direktioune fir den Trafic gespaart.