D'Eltere vun de Jongdéieren hu wéinst enger ongewéinlech décker Äisschicht misse op eng laang Sich no Nahrung goen. An där Zäit sinn d'Jippelcher gestuerwen. Aus der Kolonie vu ronn 18.000 Adelie-Pinguin-Koppelen hunn nëmmen 2 Jippelcher iwwerlieft.



Eng Ursaach fir dës katastrofal Tragedie gesinn d'Wëssenschaftler an de verännerten Ëmweltkonditiounen an der Regioun, nodeems e risege Gletscher Mëtt Februar 2010 ofgebrach war.



Duerch d'Ofbrieche vum Mertz-Gletscher hu sech d'Liewenskonditioune fir d'Pinguine verännert, huet de Fuerscher Yan Ropert-Coudert vun der Dumont-D'Urville-Fuerschungsstatioun erkläert. Et misst ee sech op ähnlech Dramen an den nächste Joere gefaasst maachen. Net nëmmen de Gletscher huet en Afloss, och d'Temperaturschwankungen, d'Wandstäerkt an d'Wandrichtung géife matwierken.



Déi franséisch Wëssenschaftler gi bei hiren Ënnersichunge vun der Ëmweltorganisatioun WWF ënnerstëtzt.



Adelie-Pinguinen erniere sech haaptsächlech vun Antarkteschem Krill. Bis ewell war hire Liewensraum an der ëstlecher Antarktis geséchert, ma och si bleiwe vum Klimawandel net verschount. Viru 4 Joer huet an där selwechter Kolonie, déi deemools aus iwwer 20.000 Pinguin-Koppele bestan huet, keen eenzegt Jippelchen iwwerlieft.