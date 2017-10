Den FPÖ-President Heinz-Christian Strache, du den SPÖ-Checf Christian Kern an den ÖVP-Spëtzekandidat Sebastian Kurz.

ORF no kënnt déi konservativ ÖVP vum 31 Joer jonken aktuellen Ausseminister Sebastian Kurz op 30,5% a gëtt stäerkste Kraaft. Op déi zweete Plaz kéim d' FPÖ ronderëm de Chef Heinz-Christian Strache, hei wiere 26,8% vun de Stëmmen ze verbuchen.



D'SPÖ vum Kanzler Christian Kern géing just drëttstäerkste Kraaft ginn a kéim op 26,3%.

Nodeem d'Sozialdemokraten an déi Konservativ net méi an enger Koalitioun wollten zesumme schaffen, huet an Éisträich missen nei gewielt ginn.An Éisträich haten um Sonndeg d'Parlamentswahlen ugefaangen. 6,4 Millioune stëmmberechtegt Leit konnte sech bis 17 Auer tëscht am Ganze 16 Parteien entscheeden. Eigentlech hätt eréischt am Hierscht 2018 missen een neie Kanzler gewielt ginn, ma schonn am Mee ass d'Koalitioun tëscht den Sozialdemokraten an de Konservativen an d'Bréch gaangen.