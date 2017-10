Schonn am August sinn d'Leit zu Sydney op d'Strooss gaangen, fir sech fir de Mariage fir jidderee staark ze maachen. © AFP

Homo-Mariage an Australien / Korrespondenz vum Tim Morrizet



Australien steet virun enger historescher Decisioun, och wa se vill Turbulenz mat sech bréngt.Zanter 2 Wochen dierfen d'Australier per Bréifwahl ofstëmmen, ob se fir oder géint den Mariage vun homosexuelle Koppele sinn. Vill kritiséiert gëtt den deieren Ëmwee an déi politesch Muechtspiller hannert den eenzelen Campagnen.

Ween an Australien den Ament Loscht op eng duebel Portioun Schockela an senger Glace huet, hat aktuell mol Pech. Eréischt wann de gläichgeschlechtleche Mariage erméiglecht gëtt, well de beléifte Glaceproduzent Ben & Jerry's säi Glacenverbuet am Down-Under nees ofsetzen.Mat hirer Campagne "Mariage fir jiddereen" steet d'Entreprise nawell net eleng, ma d'Populatioun huet es, an dat verständlech, bis uewen hin. Zanter Méint ass d'Resultat vun dëser Ëmfro kloer, ma awer ginn der lokaler Populatioun no Millioune vun Dollar einfach an d'Luucht geschoss an dat deelweis wuertwiertlech.Eng representative Ëmfro, déi Méint virun der Bréifwahl gestart gouf, wéist, datt 67% vun de Fraen an 59% vun de Männer mam Mariage vun homosexuelle Koppele averstanen waren. Vun den 10 Millioune Wieler, déi bis elo participéiert hunn, sollen Ëmfroen no eng 64% fir den Jo gewielt hunn. Den Vote geet nach bis de 7. November.Den Australeschen Premier Malcolm Turnbull verteidegt seng Pläng, hien hätt dem Vollek versprach, hir Meenung zum Thema ze froen. Ma innerhalb vun der Koalitioun gëtt schonn zanter Méint gestridden: homosexuell Bestietnisser ass eent vu ville Konflikter, wat elo mat an d'Populatioun gedroen gëtt.E Feeler un den Enveloppe vum Vote huet hei net gehollef. Ze dënne Pabeier, duerch deen ee luusse kann, huet dofir gesuergt, datt vill Votte fir "jo oder nee" geklaut goufen. Weiderhin goufe Milliounen Dollar an déi verschidden "Jo" an "Nee" Campagne gestach, mam Resultat, datt ee keen Radio méi lauschteren a keng Tëlee méi kucken kann, ouns den deelweis radikale Messagen nozelauschteren. An den Himmel kann een och net méi kucken, deen huet sech d'Nee Campagne gekroopt. Fligere maachen hei reegelméisseg ronnen an sprayen "vote no" an d'Loft.Egal wat béi dëser 82 Milliounen Euro Bréifwahl erauskënnt ass net bannent. Dat lescht Wuert huet d'Parlament. Ma wann d'Majoritéit sollt "Jo" wielen, wëll de Premier nach dëst Joer d'Neireegelung am Parlament ofstëmme loossen. Am Fall vun engem "Nee" Vote, kéint sech de Prozess zur Legaliséierung vum gläichgeschlechtleche Mariage weider iwwer Joren zéien.Zu Lëtzebuerg ass den Mariage tëschent gläichgeschlechtlechen Koppelen zanter 2015 erlaabt. An Däitschland huet den Bundestag am Juni den Wee dofir fräigemaach.