D'Sozialdemokrate kéimen op 37,5%. D'CDU vum Spëtzekandidat Bernd Althusmann léich bei 35%.Déi Gréng hätten 8,5%, d'FDP 7%. D'AfD kéim mat 5,5% och an de Landtag zu Hannover. "Die Linke" wiere mat 4,8% net do vertrueden.Um Sonndeg Owend huet d'FDP awer schonn ausgeschloss, eng sougenannten "Ampelkoalition" mat SPD an deene Gréngen anzegoen. Domat bléif dem Stefan Weil a senger SPD rechneresch just nach d'Optioun vun enger grousser Koalitioun mat der CDU.