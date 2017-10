© AFP

Déi schwéier Explosioun huet an der somalescher Haaptstad eng sëlleche Gebaier beschiedegt, déi deelweis an ee Koup gefall sinn. Wéi et vu Reporter op der Plaz heescht, wieren d'Secouristen an den Iwwerreschter vun den Haiser nach ëmmer am Gaangen no Affer ze sichen. Op de Stroossen hunn d'Opraumaarbechten ugefaangen.





E Samschdeg hat sech zu Mogadischu, op enger vill frequentéierter Strooss, ee Selbstmordattentäter an engem Camion an d'Luucht gesprengt. Op d'mannst 230 Mënsche koumen ëm d'Liewen. Iwwer 300 goufe blesséiert. Ronderëm déi betraffe Strooss si vill Hoteller, Geschäfter, Restauranten a Regierungsgebaier.D'Attentat gouf bis ewell net revendiquéiert. Déi somalesch Regierung mécht allerdéngs Terrormiliz Al-Shabaab dofir responsabel. Déi sunnitesch Fundamentaliste maachen ëmmer nees Attentater op Zivilisten souwéi Police an Arméi. De somalesche President huet d'Attentat als eng national Tragedie bezeechent. Déi international Communautéit huet sech direkt solidaresch gewisen. Tierkei zum Beispill huet ee Militärfliger mat medezinescher Hëllef a Somalia geschéckt.