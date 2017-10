Bëschbränn a Portugal an a Spuenien (16.10.2017) Inferno mat iwwer 30 Doudesaffer zanter dem Weekend. Autoritéiten enquêtéiere géint Brandstëftung.

Dausende vu Leit sinn an Alerte. Souwuel am Zentrum wéi am Norde vu Portugal, wéi och am Norden an Nordweste vu Spuenien sinn eng sëlleche Bränn ausgebrach. Iwwer 500 Feier goufen am ganze Land gezielt. Op d'mannst 39 Mënsche koume bis ewell ëm d'Liewen.



Besonnesch uerg sinn d'Bränn a Portugal. Offiziellen Donnéeë no, wiere bis haut 36 Persounen an de Flame gestuerwen, 7 ginn nach vermësst.



Nieft deene fir dës Joreszäit aussergewéinlech héijen Temperaturen an enger extremer Dréchent, hu sech déi sëlleche Bränn duerch de Stuerm "Ophelia" weider ausgebreet. De portugisesche Premier António Costa huet den Ausnamezoustand fir déi betraffe Regiounen ausgeruff.



3.700 Pompjeeë waren am ganze Land bis spéit an d'Nuecht eran aktiv an op d'mannst 20 Dierfer hu missen evakuéiert ginn. D'Autoritéite ginn dovun aus, dass et op ronn 50 Plaze brennt. Ongeféier d'Halschent dovun si grouss Bränn. Et gëtt dann och mat weideren Affer gerechent.