Den CICR ass an der Regioun Diffa ënnerwee, wou een ënnert anerem am Flüchtlingscamp Garin Wanzam aktiv ass.

De Flüchtlingscamp Garin Wanzam läit 20 Kilometer ewech vun der Konfliktregioun mat der islamistescher Boko Haram, wou d'Lëtzebuerger Rout Kräiz an enker Collaboratioun mam CICR schafft. Am Ganze sinn eng 250.000 Flüchtlingen an Deplacéierter an der Regioun vun Diffa, dacks op Plazen ouni Ënnerdaach, ouni Waasser, ouni eppes z’iessen.De CICR hëlleft an der Regioun vun Diffa mat Iessensliwwerungen a Waasserversuergung. D'Abrise bréngt d'Lëtzebuerger Rout Kräiz wéinst hirer Expertis an deem Beräich. Um Site vun Garin Wanzam verdeelt den CICR Ratiounen fir eng 4257 Menagen, déi fir ee Mount duergoe mussen. D'Lëtzebuerger Croix Rouge wäert bis Enn dës Joer eng 4.000 Abrise verdeelen.