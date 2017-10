BREAKING A fighter jet F-18 crashed near Torrejon Air Base in Spain https://t.co/CkExC1r0va — AIRLIVE (@airlivenet) October 17, 2017

Éischten Informatiounen no, koum et kuerz nom Start zum Crash.D'Militärbasis läit ronn 20 Kilometer nordëstlech vu Madrid a ronn 10 Kilometer ëstlech vum Fluchhafen Madrid-Barajas.Medieberichter no, soll de Pilot ëm d'Liewe komm sinn. Et handelt sech beim Fliger ëm eng F-18, déi jee no Versioun als Een- oder Zweesëtzer ka geflu ginn.Viru knapp enger Woch war schonn en Eurofighter vun der spuenescher Loftwaff bei enger Parad, am Kader vum Nationalfeierdag a Spuenien, an der Géigend vun der Loftwaffebasis Los Llanos erofgefall. Och hei koum de Pilot ëm d'Liewen.