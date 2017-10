Du 16 au 17 octobre 2017, le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel et le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider se sont rendus à Moscou.



Le Premier ministre et le Vice-Premier ministre se sont rendus à l’Open Innovation Forum, 6e forum international de développement de l’innovation de Moscou dont le sujet de cette année est «Économie numérique – Défis de la transformation globale ». Lors de sa participation à l’assemblée plénière de ce forum, le Premier ministre a déclaré que «nous devons travailler pour rester compétitifs demain. Nous devons être innovatifs». Il a présenté dans ce cadre l’initiative Digital Lëtzebuerg. Il a finalement insisté sur l’importance du lien entre la digitalisation et l’éducation. Étienne Schneider a quant à lui présenté l’initiative spaceresources.lu dans le cadre d’un panel dédié au «Asteroid Mining – a new space race?».



Par la suite, le Premier ministre et le Vice-Premier ministre se sont entretenus avec le Premier ministre de la fédération de Russie, Dimitri Medvedev. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales et la politique internationale y inclus l’Union européenne (UE).



Le Premier ministre a déclaré que «les relations bilatérales entre nos pays se portent bien: les bases de nos relations sont solides et ancrées dans notre histoire communes». Dans ce cadre, l’entrevue a permis de faire le point sur les relations économiques, culturelles et académiques.



Concernant l’Union européenne, le Premier ministre a salué la reprise de dialogue suite à la visite de la haute représentante Frederica Mogherini à Moscou en avril de cette année. Il a également insisté sur la nécessité de dialogue entre l’UE et la Russie. Quant à la politique internationale, Xavier Bettel a notamment évoqué l’Ukraine. Dans ce contexte, il a affirmé: «l’UE et la Russie doivent plus coopérer pour stabiliser la situation dans le Donbass. Les civils méritent un retour à la vie normale, les enfants doivent pouvoir fréquenter les écoles sous peu. Je compte sur la Russie pour tout faire pour ce que soit possible».



Le 16 octobre 2017, le Premier ministre et le Vice-Premier ministre ont eu une entrevue de travail avec le consul honoraire Vladimir P. Evtushenkov, président de AFK Sistema. Lors de cette entrevue, il a notamment été question de la situation économique actuelle et future en Russie. En date du 17 octobre 2017, le Premier ministre a remis une distinction honorifique au consul honoraire sur la région de Vologda, Alexey Mordashov, président du Conseil d’administration de Severstal, qui exerce cette fonction depuis 11 ans pour le Grand-duché de Luxembourg. Xavier Bettel a souligné que le consul est un «des piliers de soutien pour le Luxembourg en Russie».