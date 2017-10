© AFP

Engem leschte Bilan no goufen Dosende vu Leit blesséiert. Besonnesch uerg ass d'Situatioun a Portugal, wou am Ganzen 41 Mënschen an de Flamen ëm d'Liewe komm sinn. A Portugal huet en Dënschdeg eng dräi Deeg laang Staatstrauer ugefaangen.Och an der spuenescher Regioun Galizien, wou bis ewell 4 Persoune gestuerwe sinn, huet d'Regionalregierung eng dräi Deeg laang Trauer deklaréiert. D'EU-Kommissioun zu Bréissel huet d'Fändelen op Hallefmast gesat.Antëscht huet et ugefaange mat reenen an de Wand huet nogelooss. De Pompjeeën a Portugal ass et gelongen eng 15 Bränn ënner Kontroll ze kréien. Nach ëmmer sinn awer ronn 3.000 Pompjeeën am Asaz.D'Autoritéite fäerten, dass d'Zuel vun den Doudesaffer nach weider kéint klammen. Nach ëmmer gi Leit vermësst. De portugisesche Premier Antonio Costa huet antëscht grondleeënd Reformen an der Lutte géint Bëschbränn a fir d'Forstwirtschaft annoncéiert. Fir déi betraffe Regiounen gëllt weiderhin den Ausnamezoustand.