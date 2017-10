Zu Tréier huet d’Police e presuméierte Brandstëfter gepëtzt, deen a leschter Zäit e puer Autoen am Norde vun Tréier ugefaangen hat.

Just duerch de séieren Asaz vun de Pompjeeë konnt verhënnert ginn, dass d’Feieren op Wunnhaiser iwwergegraff hunn. En 22 Joer jonke Mann konnt an der Nuecht op e Mëttwoch in flagranti erwëscht ginn a koum virun en Untersuchungsriichter.