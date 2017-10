En date du 18 octobre 2017, Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d’État, et Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, se sont rendus à Tamobov où une visite du monument luxembourgeois à Tambov, en compagnie d’une délégation composée entre autres d’anciens enrôlés de force luxembourgeois emprisonnés à Tambov, a eu lieu.



Une cérémonie de dépôt de gerbe au monument en mémoire aux enrôlés de force luxembourgeois morts en captivité à Tambov et Kirsanov (gare de Rada) a eu lieu. Des moments de recueillement et des remises de fleurs ont eu lieu tant au cimetière international que devant le mémorial du soldat inconnu.



Xavier Bettel et Étienne Schneider ont également rencontré le gouverneur de Tambov, Alexandre Nikitin, pour un déjeuner de travail. Le Premier ministre y a exprimé son émotion en indiquant que «le nom de Tambov est gravé dans la mémoire collective de tous les Luxembourgeois et mes concitoyens viennent régulièrement honorer nos morts, victimes des crimes nazis». Il a mis en avant que «ces monuments et cimetières de nos fils à 2.500 kilomètres de notre partie nous rendent humbles. Ils sont aussi un avertissement et un encouragement, voire une source d’obligation pour nous tous, de continuer le dialogue, et de nourrir les contacts».



Lors de son voyage en Russie, le Premier ministre a participé à la signature de contrat avec les archives militaires de la Russie. À cette occasion, Xavier Bettel a déclaré: «Je suis satisfait que nous ayons pu signer aujourd’hui un accord avec les Archives militaires russes pour obtenir des copies des dossiers personnels de nos fils enrôlés de force, prisonniers en Russie à la fin de la guerre».



Le Premier ministre a par ailleurs souligné l’importance des relations entre le Luxembourg et la région de Tambov. Il a mis en avant que les bourses pour les étudiants russes dans le cadre des programmes d’échange entre le Luxembourg et la Russie seraient revues à la hausse. Le Premier ministre a finalement invité le gouverneur à présenter prochainement les opportunités commerciales et économiques de Tambov au Luxembourg.