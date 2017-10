© AFP

Dat huet ee Spriecher vun der Regierung en Donneschdeg bekannt ginn. Den Iwwerschoss am Budget soll dëst Joer un déi Leit verdeelt ginn, déi am stäerksten ënnert där jorelaanger Finanzkris gelidden hunn. Rieds geet vun enger Milliard Euro. Dee geneeë Volume vun dëser sougenannter "Sozial-Dividende" an d'Modalitéite vun der Verdeelung sollen am November op Basis vun de Budgetszuelen fixéiert ginn.