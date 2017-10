Wildschweine in Heide: Ein Tier ist geflüchtet, eins ist tot. https://t.co/d2z1ic4wWK #Wildschweine — NDR Info (@NDRinfo) October 20, 2017

Si si souguer an eng Spuerkeess eragaangen. Jeeër hunn eent vun de Wëllschwäin erschoss, dat anert konnt sech duerch d'Bascht maachen. D'Schwäi ware scho moies an der Stad gesi ginn a si hu wéi gesot 4 Persounen deels schwéier blesséiert.D'Awunner vun Heide goufe vun der Police opgeruff an hire Wunnengen ze bleiwen an d'Aarbecht vun de Polizisten a Jeeër net ze behënneren. Poliziste war et eegenen Aussoen no gelongen eent vun de Wëllschwäin am Agangsberäich vun der Spuerkeess festzesetzen. D'Leit déi nach am Gebai waren, goufe mat der Hëllef vun de Pompjeeë via Leederen evakuéiert. E Jeeër huet d'Déier duerno virun der Dier erschoss.

D'Sich nom zweete Schwäin ass bis an de Mëtteg eran weider gaangen, ma konnt awer net fonnt ginn. D'Police huet d'Awunner vun Heide opgeruff weider virsiichteg ze sinn. Et kéint een nach keng 100%eg Entwarnung ginn.