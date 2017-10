Internat.: Am meeschte gelies

Éischten Informatiounen no, huet de Mann um 8.15 Auer op 5 Plazen Leit attackéiert. Véier Mënsche si blesséiert ginn, kee vun hinne liewensgeféierlech.



Den Täter wier op der Flucht, no him gëtt den Ament intensiv ronderëm de Rosenheimer Platz gesicht.







Warnmeldung: Meidet den #Rosenheimerplatz. Täter ist derzeit noch flüchtig. Anwohner bitte in den Häusern bleiben #München — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

Täterbeschreibung:ca.40 Jahre,Mann, unterwegs mit schwarz. Rad, graue Hose,grüne Trainingsjacke, Rucksack mit Isomatte. #Rosenheimerplatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

Zur Fluchtrichtung des Täters haben wir unterschiedliche Aussagen, daher bitte den Bereich #Rosenheimerplatz, Ostahnhof und Ostpark meiden. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

D'Police geet dovun aus, datt et sech ëm een Eenzeltäter handelt. D'Hannergrënn vun der Dot sinn nach onkloer.An der ganzer Stad ass Groussalarm an d'Awunner krute vun der Police geroden an hiren Haiser ze bleiwen.