An enger extraordinärer Sitzung huet de Ministerrot decidéiert, den Artikel 155 z'applizéieren an d'Separatisten z'entmuechten.Domat wieren d'Pläng vun de Katalane fir en eegene Staat definitiv gestoppt.Am Verfassungsartikel 155 geet et an éischter Linn drëms, wichteg Positioune bei der Police an an den Administratiounen mat loyale Beamten ze besetzen. Dono solle virgezunnen Neiwahlen organiséiert ginn. D'Mesure musse vum Senat accordéiert ginn.De Premier Rajoy hat am Virfeld d'Réckendeckung vum Kinnek Felipe a vun der EU.