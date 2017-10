En 19 Joer jonke Mann ass an der Nuecht op e Sonndeg vun enger Autobunnsbréck an Niedersachsen gefall a gestuerwen.

Den Onglécklechen war mat 2 Kollegen am Auto ënnerwee, wéi et him schlecht ginn ass. Nodeems d'Fuererin den Auto gestoppt huet, ass de Mann erausgeklommen a kuerz drop ronn 15 Meter iwwert e Gelänner vun enger Bréck an d'Déift gefall.



All Hëllef koum ze spéit.