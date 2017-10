Et hätt keng Stéierungen oder Problemer ginn, wéi déi ronn 10.000 Leit zu Berlin demonstréiert hunn, huet et vun enger Spriecherin vun der Berliner Police geheescht. Mat ronn 10.000 Leit leien d'Schätzunge vun der Police ongeféier an deem Beräich, wou och d'Organisateure leien. Si hate vun 12.000 Manifestante geschwat.D'Manif, déi am Berliner Regierungsquartier war, huet sech awer net nëmmen géint d'Alternative für Deutschland gedréint, déi jo an de Bundestag agezunn ass, mä d'Manifestante wëllen doduerch och verhënneren, datt biergerlech Parteien weider no riets ofdreiwen. Ënner anerem gouf d'Manif vun der Biergerbeweegung Compact, dem Däitsche Gewerkschaftsbond an der Amadeu-Antonio-Stëftung organiséiert.Vun der AfD huet et geheescht, datt esou eng Veranstaltung just géif genotzt ginn, fir Stëmmung géint hir Politiker am Bundestag ze maachen. Et wier en "Anschlag auf die Demokratie", ëmmerhin wieren hir Leit am Bundestag politesch gewielt. Déi riets Partei hat bei de Bundestagswahlen ronn 12,6 Prozent an domadder 94 Sëtz am Parlament kritt, no zwee Austrëtt sinn et der nach 92. D'AfD war hannert CDU/CSU an der SPD déi drëttstäerkste Kraaft an Däitschland ginn.