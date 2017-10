Si hu sech iwwerschnidde mam Gros vun de Bommeleeër-Attentater hei am Land, d'Attacke vun den "Tueurs fous du Brabant wallon" an der Belsch. Tëscht 1982 an 1986 goufen 28 Leit doutgemaach an 20 blesséiert, wéi Onbekannter mat ofgeseete Juegdgewierer duerch den Zentrum vun eisem Nopeschland gezu sinn an ë.a. a Butteker ronderëm sech geschoss hunn.

Tueurs du Brabant virun Opdeckung - vum Eric Ewald



Eng Schlësselpersoun vun den "Tueurs du Brabant" war, nieft där Persoun, déi "Killer"genannt gouf, an där, déi de Spëtznumm "ale Mann" hat, de sougenannten "Ris", "Le Géant", e Mann vu ronn 1,90 Meter. Dee soll elo identifizéiert sinn, opgrond vun Aussoe vu sengem Brudder.



Op sengem Stierfbett hätt de Ris virun zwee an engem hallwe Joer erkläert, hien hätt zu der Band vun Nivelles gehéiert. Op der flämescher Televisiounschaîne VTM huet de Brudder dat e Samschdeg anonym an ënner Tréinen erzielt. Et gouf weeder een Numm vun deem Mann genannt, nach säi Gesiicht gewisen. Hien ass awer fest dovun iwwerzeegt, dass säi Brudder de Ris war. Brisant ass absënns, dass dee Mann fréier Gendaarm war: Ex-Member vun enger Spezialunitéit, dem Grupp Diane, déi no der Geiselaffär bei den Olympesche Spiller 1972 zu München gegrënnt gouf. Dat Wëssen hätt hie gutt, fir d'bluddeg Attacken am wallounesche Brabant brauche kënnen, huet et de Weekend iwwer geheescht.

Den zoustännege Procureur général d'Etat huet dës Nouvelle ouni ze zécken, "déi éischt glafwierdeg Spur zanter Joren" genannt. De Ris wär e Waffegeck gewiescht, mat Sympathië fir d'politesch extrem Riets, deen och alt mol gär fir Schéissübungen an d'Ardenne gefuer wär.



E war och Vizepresident vun engem Fuesveräin zu Dendermonde, an eng Fuesfoto vum Mann, als Pirat verkleet, gläicht engem Phantombild op frappant Aart a Weis, mam Schnurres, der spatzer Nues an dem spezielle Brëll. Wat och erkläre géif, firwat d'Band bei hiren Iwwerfäll ëmmer Fuesmasken op hat. Hire markantsten Iwwerfall war deen op en Delhaize zu Alost, bei deem 8 Leit gestuerwe sinn, dorënner e Bouf vun 9 Joer.





De Ris hätt ë.a. déi Deeg, op deenen et zu Attacke koum, dacks fräigehat, et géifen Ex-Kollege vun him gehéiert ginn an d'zentral Fro wär déi, wéi wäit d'Enquêteure goe géifen, housch et weider aus der Belsch. Fir den Affekot vum Aloster Affer vun 9 Joer stellt sech d'Fro, ob d'Enquête iwwer Jore sabotéiert gouf. Anerer froe sech, ob de Staat d'Mäerder eventuell geschützt huet. Dobäi gouf et ëmmer de Verdacht, dass d'Auteuren zu de belsche Sécherheetsdéngschter gehéiert hunn an ëffentlech Onrou provozéiere wollten, fir rietsnationalistesch Beweegungen an d'Regierung ze kréien. En aneren Affekot wëll der Justiz souguer matgedeelt hunn, wie Member vun der Band war. Geschitt ass awer näischt. Verjären dinn d'Doten iwwregens eréischt 2025.